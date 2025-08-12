В Москве состоится «Битва Беговых Клубов»

В Москве в спортивном комплексе «Лужники» 16 августа пройдет «Битва Беговых Клубов». Организатор события — любительский беговой клуб «Пыльные Гантели». В мероприятии примут участие свыше 80 клубов из разных уголков страны. Участники покажут силу, мастерство и выносливость в трех дисциплинах: 3000 м, шведской эстафете (1600/1200/800/400 м) и эстафете 4х100 м.

«Мы продолжаем развивать клубную движуху и культуру поддержки в нашей стране. Основная цель — создание уникального ивента для воспитания будущих чемпионов и укрепления спортивной среды. Кроме «Битвы Беговых Клубов» мы запустили беговые дуэли, суть которых в том, что любой клуб или его представители могут вызвать кого угодно посоревноваться на дорожке в рамках трех дисциплин и выиграть призы. Это фановые теплые встречи, которые мы проводим почти каждые выходные. Так, уже состоялась битва между Москвой и Санкт-Петербургом, «Динамо» и «Спартаком» и многие еще впереди. Мы убеждены, что наши мероприятия мотивируют любителей спорта становиться профессиональнее, достигать новых высот и формировать настоящие команды единомышленников, а также влюблять в легкую атлетику снова и снова», — прокомментировал сооснователь клуба «Пыльные гантели», руководитель оргкомитета Антон Самохвалов.

В соревнованиях примут участие более 2000 человек. Победителей и призеров командного и индивидуального зачетов наградят подарками, также для них предусмотрен призовой фонд. Отдельное награждение будет организовано для лучшей фан-зоны среди клубов.

Кроме того, для гостей и участников мероприятия организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу: спортивно-развлекательная зона, лотереи, выступление чирлидеров, зоны восстановления, яркое шоу и дискотека под сеты диджеев прямо на дорожке.