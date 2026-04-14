В Москве пройдут забеги от IRONSTAR

19 апреля в Москве состоится фестиваль спорта «Лига триатлона & IRONSTAR Москва Лужники 2026». В рамках события пройдут триатлонные гонки и беговые старты.

Так, участники мужского и женского забегов будут соревноваться на дистанции 5 км. На старт выйдут спортсмены разного уровня подготовки.

Фото Пресс-служба IRONSTAR

Кроме того, во время фестиваля пройдет детский забег. Юные спортсмены от 0 до 6 лет пробегут 500 м, а атлеты в возрасте от 7 до 12 лет преодолеют дистанцию 1000 м. Каждый финишер получит памятную медаль и подарки от партнеров мероприятия.