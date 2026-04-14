Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
В Москве пройдут забеги от IRONSTAR
Фитнес

14 апреля, 18:30

1 мин.

В Москве пройдут забеги от IRONSTAR

Кристина Гергис
Автор
Забег
Фото Пресс-служба IRONSTAR

19 апреля в Москве состоится фестиваль спорта «Лига триатлона & IRONSTAR Москва Лужники 2026». В рамках события пройдут триатлонные гонки и беговые старты.

Так, участники мужского и женского забегов будут соревноваться на дистанции 5 км. На старт выйдут спортсмены разного уровня подготовки.

Забег
Фото Пресс-служба IRONSTAR

Кроме того, во время фестиваля пройдет детский забег. Юные спортсмены от 0 до 6 лет пробегут 500 м, а атлеты в возрасте от 7 до 12 лет преодолеют дистанцию 1000 м. Каждый финишер получит памятную медаль и подарки от партнеров мероприятия.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Увлечения
Новости холдинга
18-летняя лыжница Энгельхардт завершила карьеру после двух остановок сердца
Актера Дмитрия Поднозова кремируют
Минпросвещения организовало возврат денег за коммерческие путевки в «Артек»
Соболеву грозит дисквалификация, Адамов готов уйти, а тема с Тюкавиным еще не закрыта. Что происходить в «Зените» перед стартом нового сезона РПЛ
Politico отметила уныние в ЕС из-за неспособности согласовать санкции против РФ
У лыжника Александра Большунова родилась вторая дочь
Читайте далее
Врач назвал норму физической активности для всех людей
Следующий материал
Врач назвал норму физической активности для всех людей
Последние новости
22 июл 16:30
Тренер рассказал, чего нельзя делать на стадионе
22 июл 14:30
Тренер объяснила, как преодолеть плато в плавании
22 июл 12:30
Спортивный врач рассказал, чем опасно резкое похудение
22 июл 11:30
Названы эффективные домашние тренировки для снижения веса перед отпуском
22 июл 06:00
8 правил бега на стадионе, которые уберегут от травм и конфликтов