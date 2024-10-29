В Москве пройдут Всероссийские соревнования и Кубок России по фитнес-аэробике

C 6 по 11 ноября в Москве, в «Волейбольной арене «Динамо» пройдут Всероссийские соревнования и Кубок России по фитнес-аэробике. В состязании примут участие больше 3500 спортсменов из 35 регионов страны. Организатор мероприятия — Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта России и Департамента спорта города Москвы.

«Развитие массового и детско-юношеского спорта — один из основных приоритетов государства на ближайшие годы. Мы представляем самый массовый неолимпийский спорт, который доступен в любом возрасте и особенно популярен у нового поколения россиян. Масштабные соревнования и фестивали по фитнес-аэробике всегда привлекают детей и их родителей, приглашаю всех желающих посетить наш грандиозный осенний праздник спорта. Финал Кубка России, всероссийские соревнования в разных возрастных группах и состязания студенческих команд на одной площадке», — отметила президент ФФАР Татьяна Полухина.

Соревнования пройдут по пяти аккредитованным дисциплинам: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Победители Кубка России получат путевку на Международный турнир по фитнес-аэробике в Москве.

Также с 7 по 10 ноября будет проходить фестиваль физической культуры, уличного спорта и современного творчества. Его участники смогут познакомиться с новыми дисциплинами фитнес-аэробики и попробовать себя в спорте: выступить с программой или хотя бы выполнить несколько движений под руководством опытного наставника. Кроме того, гостей мероприятия ждут открытые мастер-классы по фитнес-аэробике, хип-хопу и стилю waacking. Самые решительные танцоры смогут принять участие в баттлах и получить призы.