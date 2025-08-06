В Москве пройдут триатлонные соревнования «Москва 226» и «Москва 113»

С 8 по 10 августа в Москве пройдут триатлонные соревнования и фестивали «Москва 226» и «Москва 113». Дистанции «железной» гонки составят 226 км, а «полужелезной» — 113 км, каждая из которых включает три традиционных этапа: плавание, велогонку и бег. Участников ждет уникальная трасса, объединяющая водные пространства и городские маршруты, где все смогут испытать силы на пути к званию «железного» человека. Мероприятие организовано Департаментом спорта Москвы и Федерацией триатлона России при поддержке IRONSTAR.

8 августа фестиваль откроется спортивной выставкой ЭКСПО, на которой участники смогут забрать стартовые пакеты и воспользоваться услугами сервисного обслуживания велосипедов. Также в рамках мероприятия пройдет международный форум «TRIForum», включающий III Международную научно-практическую конференцию и заседание Федерации триатлона России.

9 августа стартует чемпионат России по триатлону на стандартной дистанции в Гребном канале Москва, который начнется в 8:00.

В 13:00 состоится Кубок Федерации триатлона для детей в возрасте от 4 до 14 лет, где юные спортсмены проявят свои способности в плавании, велогонке и беге. В 15:30 пройдет соревнование по плаванию SWIMSTAR, где нужно будет преодолеть дистанцию 1,852 и 3,704 км. В 16:20 начнется детский забег Moscow Kids Run на 500 м, а в 17:00 — взрослый забег «Москва 5k Run» на 5 км.

Кульминацией фестиваля станут два крупных соревнования: «Москва 226» и «Москва 113». В гонке «Москва 226» участники будут состязаться на дистанции 216 км, которая включает плавание на 3,86 км, велогонку на 180 км и бег на 42,2 км. Дистанция «Москва 113» составит 113 км и включает плавание на 1,93 км, велогонку на 90 км и бег на 21,1 км. На старте «Москва 226» также выступают профессионалы, соревнующиеся за титул чемпиона России по триатлону на длинной дистанции. Соревнования начнутся в 7:00 и продлятся до 23:30.

Обе дистанции стартуют 10 августа в акватории «Крылатское» и завершатся торжественным финишем в «Лужниках». Участников ждут живописные виды и поддержка зрителей на протяжении всего маршрута.

Завершит заключительный день зрелищный велопарад: участники стартуют в 10:00 с Крылатской улицы и финишируют в «Лужниках». Позже, в 17:15, пройдет велогонка на 50 км из «Лужников», а также забеги «Москва 2030» на 5 км, 10 км в 20:30 и 21,1 км — в 07:15. Церемония награждения победителей и призеров состоится в 19:45, после чего начнется концерт на главной сцене «Москва 2030» в «Лужниках».