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В Москве пройдут TOPSKI FAMILY на призы Александра Панжинского
Фитнес

22 августа 2025, 15:30

1 мин.

В Москве пройдут TOPSKI FAMILY на призы Александра Панжинского

Мария Задорожная
Автор
«TOPSKI FAMILY»
Фото Пресс-служба «TOPSKI FAMILY»

5 октября в парке Победы пройдет пятый беговой этап серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы Александра Панжинского. Участников ждут дистанции от 500 м до 10 км, корпоративная и семейная эстафеты, уникальная авторская медаль и другие призы.

Также впервые пройдет старт «северной (скандинавской) ходьбы» на 3 км с награждением тройки лучших, конкурс на «самый яркий костюм» среди участников и «лучшую группу поддержки» и награждение.

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