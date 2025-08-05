В Москве пройдет Неделя баскетбола

С 5 по 10 августа в Лужниках в рамках форума-фестиваля «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» пройдет Неделя баскетбола. Ее гостей ждут открытые тренировки и мастер-классы, а также Кубок России по баскетбольному двоеборью, который состоится с 8 по 10 августа.

Мероприятие привлечет игроков разных уровней, опытных тренеров и выдающихся чемпионов. В программе запланированы мастер-классы по эффектным данкам с батута и баскетбольному фристайлу, захватывающие мини-турниры с участием чемпионов, открытые тренировки и интерактивный баскетбол с известными спортсменами. Для детей будет проведен мастер-класс, а для любителей уличного баскетбола организованы Детский данк контест и Детский 3-очковый контест. Одним из главных событий станет уникальное акро-данк-шоу PLAYMAKERS, которое не имеет аналогов в России.