В Москве пройдет Неделя баскетбола

Фитнес

5 августа, 17:45

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Фото Пресс-служба мероприятия

С 5 по 10 августа в Лужниках в рамках форума-фестиваля «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» пройдет Неделя баскетбола. Ее гостей ждут открытые тренировки и мастер-классы, а также Кубок России по баскетбольному двоеборью, который состоится с 8 по 10 августа.

Мероприятие привлечет игроков разных уровней, опытных тренеров и выдающихся чемпионов. В программе запланированы мастер-классы по эффектным данкам с батута и баскетбольному фристайлу, захватывающие мини-турниры с участием чемпионов, открытые тренировки и интерактивный баскетбол с известными спортсменами. Для детей будет проведен мастер-класс, а для любителей уличного баскетбола организованы Детский данк контест и Детский 3-очковый контест. Одним из главных событий станет уникальное акро-данк-шоу PLAYMAKERS, которое не имеет аналогов в России.

Спортивная площадка фестиваля &laquo;Москва 2030. Спорт. &laquo;Человек будущего&raquo;.В Лужниках откроется спортивная площадка фестиваля «Москва 2030»

В «Лужниках» в рамках фестиваля «Москва 2030» открылся экстрим-парк
В «Лужниках» в рамках фестиваля «Москва 2030» открылся экстрим-парк

