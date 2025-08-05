В Москве пройдет фестиваль «День физкультурника»

9 и 10 августа в Москве пройдет один из крупнейших спортивных фестивалей лета — «День физкультурника». Его гостей ждут 200 тренировок по 20 видам спорта на 14 площадках столицы. Также будут организованы лекции от известных атлетов, всевозможные турниры и разнообразные мастер-классы на Театральной, Пушкинской, Мясницкой, Кудринской площадях, в Новопушкинском сквере, Парке Горького и Музеоне и других знаковых городских локациях. Организатор фестиваля — Департамент спорта города Москвы.

Во время фестиваля Пушкинская площадь станет тренировочной зоной по сайклингу, а на Тверской улице пройдут состязания по стритбаскету с участием профессиональных игроков. На Кудринской площади гостей ждет полоса препятствий и занятия по джампингу. В Новопушкинском сквере будет организована зона для водного гидрофлай-шоу. Также на Большой Никитской пройдет иммерсивная танцевальная прогулка «Я танцую по стране», помогающая снять стресс.

На Театральной площади разместится шахматная зона, где посетители смогут играть друг с другом, участвовать в мастер-классах с гроссмейстерами или принять участие в любительском турнире. В Камергерском переулке запланированы боксерские поединки, а также соревнования по воркауту и паркуру.

Любители настольного тенниса смогут поиграть на Мясницкой улице, а на Никольской улице организуют турниры по настольному футболу и хоккею. Фонтанная площадь парка имени Горького станет местом зрелищного мотофристайл-шоу с выступлениями FMX-райдеров.

Кроме того, 9 августа на стадионе «Москвич» пройдет праздничная программа, включая спортивные турниры, мероприятия с футболистами и зону граффити.

Все активности для гостей бесплатные.