В Москве пройдет 7-й благотворительный «МедЗабег»

15 июня 2025 года в Москве в Мещерском парке состоится VII благотворительный «МедЗабег» памяти Елизаветы Петровны Глинки (Доктора Лизы). Мероприятие традиционно приурочено ко Дню медицинского работника. Организаторы соревнований — сеть клиник «Будь Здоров», Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения при поддержке благотворительного фонда «Онкологика». Часть взносов пойдет на поддержку подопечных фонда. «Спорт-Экспресс» во второй раз выступает информационным партнером забега.

В состязании примут участие руководители, врачи и медицинские работники частных и государственных медучреждений, студенты медвузов, звезды спорта, представители общественных организаций и благотворительных фондов, а также любители здорового образа жизни.



Участники «МедЗабега» будут соревноваться на нескольких дистанциях:

5 км — для мужчин и женщин (в разных категориях);

5 км (командная эстафета) — каждый из пяти участников пробежит по 1 км;

500 м — сокращенная дистанция для детей до 13 лет.

Каждый финишер будет награжден памятной наградной медалью и электронным сертификатом. Все участники детского забега получат сувениры и награды от организаторов.

Подробная информация о «МедЗабеге» — на официальном сайте мероприятия.