В Москве пройдет 3 тысячи открытых тренировок по фитнес-аэробике

В Москве в рамках третьего сезона событийного проекта «Лето в Москве» Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) проведет открытые тренировки под руководством профессиональных тренеров.

«Мы официально представляем индустрию фитнеса в Департаменте спорта города Москвы и рады возможности привлечь к тренировкам как можно больше жителей и гостей столицы. По статистике, в прошлом сезоне федерация организовала около 3 тысяч тренировок — в среднем по 200 занятий в неделю. На наших площадках собралось больше 18 тысяч любителей спорта, в этом году планируем улучшить результаты», — сказала президент ФФАР Татьяна Полухина.

Участники смогут освоить актуальные направления фитнеса — от аэробики и хип-хопа до функционального тренинга, кардионагрузок, растяжки и упражнений на баланс. Занятия доступны каждому, никакой специальной подготовки для них не требуется.

Тренировки стартуют со второй половины июня. Расписание можно узнать на официальном сайте «Лето в Москве».