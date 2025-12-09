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В Москве прошли главные соревнования года по фитнес-аэробике
Фитнес

9 декабря 2025, 15:45

2 мин.

В Москве прошли главные соревнования года по фитнес-аэробике

Кристина Гергис
Автор
Фитнес-аэробика
Фото Пресс-служба ФФАР

В Москве завершились главные соревнования года по фитнес-аэробике: Кубок России, Московский международный фестиваль «Мишка и Матрешка» и Всероссийские соревнования для начинающих спортсменов. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Навка Арена» и собрало 1800 участников из 33 российских регионов России и Индии. Состязания проводились по официальным и новым дисциплинам фитнес-аэробики. «Спорт-Экспресс» выступил информационным партнером события.

Победители Кубка России 2025 года:

  • «Спринт» из Петрозаводска — аэробика;

  • «Брейкин Экшен» из Красноярска — аэробика (5 человек);

  • «Экстрим» из Йошкар-Олы — степ-аэробика;

  • «Уран» из Пензы — хип-хоп;

  • «Бласт» из Красноярска — хип-хоп (большая группа).

Одновременно с этим проходил реалити-конкурс «Пульс успеха», где участники записывали видео с выступлениями, не выезжая за пределы родного региона. Гран-при достался представителям из Москвы, Коломны, Новотроицка, Санкт-Петербурга, Волгограда, Кировской и Калужской областей, Чувашской Республики и Приморского края.

Почетными гостями турнира стали титулованные спортсмены и представители сферы искусства.

«Соревнования прошли на самом высоком профессиональном уровне и с рекордным количеством регионов-участников, все было сделано с большой любовью», — отметила президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

Фитнес-аэробика сохраняет лидерство среди самых массовых неолимпийских видов спорта РФ. Турнир получился насыщенным и разнообразным. На одной площадке собрались как новички этого спорта, так и титулованные профессионалы, которые уже не первый год выступают в своих дисциплинах.

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