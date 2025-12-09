В Москве прошли главные соревнования года по фитнес-аэробике

В Москве завершились главные соревнования года по фитнес-аэробике: Кубок России, Московский международный фестиваль «Мишка и Матрешка» и Всероссийские соревнования для начинающих спортсменов. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Навка Арена» и собрало 1800 участников из 33 российских регионов России и Индии. Состязания проводились по официальным и новым дисциплинам фитнес-аэробики. «Спорт-Экспресс» выступил информационным партнером события.

Победители Кубка России 2025 года:

«Спринт» из Петрозаводска — аэробика;

«Брейкин Экшен» из Красноярска — аэробика (5 человек);

«Экстрим» из Йошкар-Олы — степ-аэробика;

«Уран» из Пензы — хип-хоп;

«Бласт» из Красноярска — хип-хоп (большая группа).

Одновременно с этим проходил реалити-конкурс «Пульс успеха», где участники записывали видео с выступлениями, не выезжая за пределы родного региона. Гран-при достался представителям из Москвы, Коломны, Новотроицка, Санкт-Петербурга, Волгограда, Кировской и Калужской областей, Чувашской Республики и Приморского края.

Почетными гостями турнира стали титулованные спортсмены и представители сферы искусства.

«Соревнования прошли на самом высоком профессиональном уровне и с рекордным количеством регионов-участников, все было сделано с большой любовью», — отметила президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

Фитнес-аэробика сохраняет лидерство среди самых массовых неолимпийских видов спорта РФ. Турнир получился насыщенным и разнообразным. На одной площадке собрались как новички этого спорта, так и титулованные профессионалы, которые уже не первый год выступают в своих дисциплинах.