В Москве прошел звездный турнир по паделу — Padel Day
Фитнес

4 августа, 17:30

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
T-Killah на падел-турнире
Фото Пресс-служба турнира

3 августа в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Лужниках состоялся первый звездный турнир по паделу — Padel Day.

В мероприятии приняли участие Евгений Плющенко, Илья Ковальчук, Никита Нагорный, Кирилл Капризов, Александр Мостовой, OBLADAET, T-Killah, MARIA KAKDELA и другие.

Фото Пресс-служба турнира

Зрителей турнира встретили яркие парные баталии 2 на 2. Формат соревнований состоял из группового этапа и плей-офф. Команды разделили на две группы, каждая пара сыграла по три матча. После сильнейшие показали себя в полуфинале и финале. Игры проходили в формате одного сета до шести геймов, с «золотым мячом» при счете 40:40.

Победителями соревнований стали Евгений Плющенко и Кирилл Капризов.

Фото Пресс-служба турнира

