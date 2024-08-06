Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
В Москве открылся Беговой центр в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030»
Фитнес

Сегодня, 16:15

2 мин.

В Москве открылся Беговой центр в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030»

Мария Задорожная
Автор
Беговой центр в Лужниках
Фото Официальный сайт Бегового сообщества
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

1 августа на территории спортивного центра «Лужники» состоялось торжественное открытие Бегового центра. Мероприятие организовали Департамент спорта города Москвы и Беговое сообщество в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030».

Одна из ключевых задач спортивного проекта — популяризировать здоровый образ жизни и дать любителям бега всех уровней и возрастов возможность комфортно тренироваться и обзавестись новыми знакомствами.

«Сегодня мы вместе с Департаментом спорта города Москвы второй год подряд открываем Беговой центр, и мы очень рады, что столько людей разделили с нами этот день, что каждый из них может стать частью Бегового центра и нашей общей беговой истории. Мы очень надеемся, что этот проект станет не только площадкой для комфортных тренировок, но и местом, где каждый бегун сможет найти единомышленников», — сказал директор забегов и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Беговой центр включает три основные зоны, две из которых тренировочные: беговые дорожки, зона растяжки и ОФП. Также имеется зона сервиса с раздевалками и камерами для хранения вещей. Кроме того, в центре будет представлено все необходимое для проведения тренировки: медицинская помощь, вода, салфетки и даже легкие перекусы. Услугами смогут воспользоваться все желающие вне зависимости от занятий в центре. Посещение центра бесплатное, но необходима предварительная запись.

Отметим, что в этому году центр вновь станет площадкой для тренировок бегунов разных уровней — от начинающих спортсменов до профессионалов от 18 лет. Здесь атлеты смогут заниматься самостоятельно или с тренером, индивидуально или вместе с клубом, готовиться к предстоящим соревнованиям, а также посещать различные мастер-классы и открытые тренировки от команды Бегового сообщества и профессиональных спортсменов.

0
Новости холдинга
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Читайте далее
Фитнес-тренер рассказала, зачем девушкам тренировать спину
Следующий материал
Фитнес-тренер рассказала, зачем девушкам тренировать спину
Последние новости
16:25
Фитнес-тренер рассказала, зачем девушкам тренировать спину
5 авг 20:45
В Алабино стартует третья «Гонка Героев» в сезоне
4 авг 12:30
Врач рассказала, как безопасно тренироваться в зале людям с лишним весом
31 июл 17:05
В Ульяновске впервые пройдет Первенство России по парусному спорту
31 июл 13:20
В Нижнем Новгороде пройдут женский и детский забеги IRONLADY и STARKIDS