В забеге «Апрель» примут участие около 7 тысяч человек

5 апреля на территории Олимпийского комплекса «Лужники» пройдет забег «Апрель». Это мероприятие положит начало сезону шоссейных стартов от Бегового сообщества. Забег состоится при поддержке Правительства города Москвы и Департамента спорта города Москвы.

По данным организаторов, на старт планируют выйти около 7000 атлетов. 50 процентов спортсменов поучаствуют в этом забеге впервые. 15 процентов ни разу не выходили на их фирменные старты, а 34 процента уже бегали с организацией, но ни разу не принимали участия именно в этой гонке.