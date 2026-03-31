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В забеге «Апрель» примут участие около 7 тысяч человек
Фитнес

31 марта, 16:45

1 мин.

В забеге «Апрель» примут участие около 7 тысяч человек

Кристина Гергис
Автор
Массовый забег
Фото Пресс-служба Бегового сообщества

5 апреля на территории Олимпийского комплекса «Лужники» пройдет забег «Апрель». Это мероприятие положит начало сезону шоссейных стартов от Бегового сообщества. Забег состоится при поддержке Правительства города Москвы и Департамента спорта города Москвы.

По данным организаторов, на старт планируют выйти около 7000 атлетов. 50 процентов спортсменов поучаствуют в этом забеге впервые. 15 процентов ни разу не выходили на их фирменные старты, а 34 процента уже бегали с организацией, но ни разу не принимали участия именно в этой гонке.

Атлетам предстоит преодолеть дистанцию 5 км. Победителями станут трое мужчин и женщин в абсолютном первенстве. Лауреатов ждут денежные призы, кубки и подарки от партнеров. Каждый финишер также получит значок с символикой забега в качестве презента.
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