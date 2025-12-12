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В Москве и в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по indoor-триатлону
Фитнес

12 декабря 2025, 16:00

1 мин.

В Москве и в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по indoor-триатлону

Кристина Гергис
Автор
Триатлон
Фото Пресс-служба Ironstar

21 декабря в Москве состоятся первые соревнования кубка IRONSTAR & CROCUS FITNESS ИНДОР ЭВОЛЮЦИЯ. Кубок включает 5 этапов, где участники смогут проявить себя и проверить силы вне зависимости от погодных условий.

На базе спортивных клубов в Москве и Санкт-Петербурге спортсмены будут соревноваться в преодолении максимальной дистанции за установленное время. Претенденты на главный приз продемонстрируют навыки в плавании, велогонке и беге. Лучшие попадут на суперфинал в Москве.

Этапы кубка по indoor-триатлону:

  • Новогодний спринт — 21.12.2025, г. Москва.

  • Классика — 18.01.2026, г. Санкт-Петербург.

  • Реверс — 15.02.2026, г. Москва.

  • Классика. Весна — 22.03.2026, г. Москва.

  • Элиминатор — 12.04.2026, г. Санкт-Петербург.

  • Суперфинал — г. Москва.

Подробную информацию можно найти на сайте организатора.

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