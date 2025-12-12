В Москве и в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по indoor-триатлону

21 декабря в Москве состоятся первые соревнования кубка IRONSTAR & CROCUS FITNESS ИНДОР ЭВОЛЮЦИЯ. Кубок включает 5 этапов, где участники смогут проявить себя и проверить силы вне зависимости от погодных условий.

На базе спортивных клубов в Москве и Санкт-Петербурге спортсмены будут соревноваться в преодолении максимальной дистанции за установленное время. Претенденты на главный приз продемонстрируют навыки в плавании, велогонке и беге. Лучшие попадут на суперфинал в Москве.

Этапы кубка по indoor-триатлону:

Новогодний спринт — 21.12.2025, г. Москва.

Классика — 18.01.2026, г. Санкт-Петербург.

Реверс — 15.02.2026, г. Москва.

Классика. Весна — 22.03.2026, г. Москва.

Элиминатор — 12.04.2026, г. Санкт-Петербург.

Суперфинал — г. Москва.

Подробную информацию можно найти на сайте организатора.