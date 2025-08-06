В «Лужниках» в рамках фестиваля «Москва 2030» открылся экстрим-парк

В «Лужниках» открылся экстрим-парк в рамках фестиваля «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего». На площадке работают зоны для посетителей с разным уровнем подготовки: эйр-зона для выполнения сложных трюков, стрит-зона с элементами городской среды, биг-эйр с трамплинами, а также учебная зона со специализированным покрытием.

Гостей ждут мастер-классы от профессиональных райдеров, бесплатные занятия с тренерами по воркауту и паркуру, а также групповые тренировки по трюковым самокатам, BMX и экстрим-роликам. Кроме того, все желающие могут кататься в скейт-парке самостоятельно или изучить несколько трюков под руководством инструктора. В зоне воркаута одновременно может заниматься до 300 человек.

В августе и сентябре на площадке экстрим-парка пройдут соревнования — чемпионат России по трюковому самокату в дисциплине «стрит» (10 августа) и «биг-эйр» (16 августа), в котором примут участие лучшие спортсмены со всей страны. 24 августа запланированы соревнования по BMX-фристайлу. В этот день мастер-классы проведут известный воркаут-атлет Виталий Меренцев и чемпионка международных соревнований по паркуру Александра Шевченко.

23 августа состоится мастер-класс от членов Федерации самокатного спорта России, а 16 и 17 августа организаторы приглашают на занятия и открытые беседы с четырехкратным чемпионом мира по паркуру, инфлюенсером и каскадером Педро Сальгадо.

Экстрим-парк будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00. Вход бесплатный.