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В Гонке Героев приняли участие более 300 команд
Фитнес

14 июля 2025, 16:55

1 мин.

В «Гонке Героев» приняли участие более 300 команд

Мария Задорожная
Автор
Гонка Героев
Фото Гонка Героев, соцсети

12 июля на подмосковном полигоне Алабино состоялась традиционная летняя «Гонка Героев». В забеге с препятствиями приняли участие рекордное количество команд — более 300. Участникам предлагалось пройти 8-километровую трассу с 32 испытаниями на силу, ловкость и выносливость. Завершилась гонка традиционным восхождением по канату на 8-метровый «Эверест».

«В этот раз испытанием силы духа вновь стала погода — если прошлый раз вызов участникам бросил проливной дождь, то теперь температурные рекорды устанавливает июльский зной. Тем не менее такая погода не стала препятствием для наших участников и мы вновь установили рекорд посещаемости — на старт вышли сразу 300 команд, что является самым высоким результатом этого сезона. Общее число участников же вновь достигло 4500, и мы, понимая нынешние погодные реалии, предприняли беспрецедентные мер безопасности — на «Гонке» действуют сразу семь медицинских бригад, на трассе работают 120 волонтеров, функционируют четыре пункта раздачи воды, а в фан-зоне оборудованы дополнительные душевые комнаты и поливалки», — сказал заместитель руководителя направления гонок с препятствиями «Лиги Героев» Олег Политов.

Старт проходил в индивидуальном и командном форматах. На протяжении всего соревнования гостей развлекала тематическая фан-зона с разнообразными активностями.

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