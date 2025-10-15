В Дагестане впервые пройдет «Гонка Героев»

25 октября на территории экопарка Эрпели в Буйнакском районе состоится первая в истории Дагестана «Гонка Героев». В ней примут участие 2500 человек. Организатор — «Лига Героев» при поддержке Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

«Несмотря на то что мы официально закрыли спортивный сезон 2025 года, «Гонка Героев» продолжает завоевывать новые регионы — к нам присоединился Дагестан. Мы начинаем наше сотрудничество красиво, ведь гонка в Буйнакске станет 25 по счету, которую мы проводим в 2025 году. Мне кажется, что «Гонка Героев» в Дагестане отражает национальный характер его жителей — сильных, целеустремленных и способных преодолеть любое препятствие. Надеемся, что мероприятие положит начало долгому и плодотворному сотрудничеству «Лиги Героев» с Республикой Дагестан», — рассказал руководитель проекта Игорь Кактыш.

Участникам предстоит пройти трассу длиной 7,5 км и преодолеть 28 препятствий: рукоходы разной сложности, водные преграды, вертикальные заборы и многое другое. Выйти на старт может любой желающий старше 18 лет в формате массового старта.

Также 25 октября в экопарке Эрпели около 800 участников поборются за победу в турнире по армрестлингу. А 26 октября более 1000 человек выйдут на старт трейла — забега по пересеченной местности на дистанции на 1, 5, 10 и 20 км. Их ожидает множество природных преград — подъемов и спусков, лесных троп, развилок и других естественных препятствий.

Кроме того, 26 октября пройдет турнир по спортивному ориентированию, в котором примут участие 2000 человек.

В течение дня для гостей и участников мероприятий будут работать патриотические площадки с разнообразными активностями, организуют турнир по лазертагу, передвижной тир, турнир по стрельбе из лука и многое другое.