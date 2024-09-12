В Анапе состоялись Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике

9 сентября в поселке Сукко (городской округ Анапа) завершились Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, в рамках которых состоялся турнир для спортсменов-любителей «Море надежд», а также состязания среди профессионалов. Организаторами мероприятия выступили Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) и Министерство спорта РФ.

В профессиональных соревнованиях приняли участие 369 спортсменов из 13 регионов страны. Они состязались в четырех возрастных категориях по четырем официальным дисциплинам: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика и хип-хоп. Также были представлены новые дисциплины, которые только набирают популярность и готовятся к аккредитации. Однако самыми массовыми и зрелищными стали соревнования по силовой аэробике, степ-аэробике в большой группе и танцевальной аэробике в большой группе.

«В новом спортивном сезоне нас ждут Кубок России и международный турнир в Москве, соревнования в Анапе стали отборочными перед крупнейшими российскими стартами этого года. Конкуренция на соревнованиях по фитнес-аэробике очень высокая. Профессионалы и любители нашего спорта, побывавшие в Анапе, еще раз убедились, как много в России профессиональных команд и заслуженных тренеров, так что финал 2024 года будет очень насыщенным», — отметила президент ФФАР Татьяна Полухина.

Накануне соревнований в Анапе прошли Всероссийские учебно-тренировочные сборы «Лето в кроссовках», куда съехались 340 спортсменов и тренеров из 18 регионов России. Для участников были организованы лекции, семинары и мастер-классы. Кроме того, там проходила аттестация для тренеров и судей.