В Алабино пройдет последняя в сезоне «Гонка Героев»
Фитнес

14 августа, 15:05

1 мин.

В Алабино пройдет последняя в сезоне «Гонка Героев»

Мария Задорожная
Автор
последняя в сезоне «Гонка Героев».
Фото Пресс-служба Гонки Героев

16 августа на подмосковном полигоне Алабино пройдет летняя последняя в сезоне «Гонка Героев». В забеге примут участие более 4000 человек.

Участники должны будут преодолеть 8-километровую трассу с 32 препятствиями: традиционные рукоходы, заборы, перенос грузов, рвы, преграды из воды и грязи, колючая проволока, барьер из бревен и проем между шинами. По традиции кульминацией «Гонки Героев» станет восхождение на «Эверест» — восьмиметровую горку с канатами с вертикальным подъемом.

Забег пройдет в индивидуальном и командном форматах. На старт выйдут более 130 корпоративных команд. Стать участником может любой желающий в возрасте от 18 лет.

Также организаторы предусмотрели полевую кухню, развлекательную программу со спортивными активностями, конкурсами и розыгрышами призов.

В Москве пройдет Неделя регби

  • Djibits

    Был на такой, весь в ссадинах вернулся))

    18.08.2025

    Takayama

