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Ультрамарафон Золотое кольцо (Golden Ring Ultra-Trail 100) 2026: дата, время и место проведения
Фитнес

30 июня, 22:30

1 мин.

Ультрамарафон Золотое кольцо — 2026: дата, время и место проведения

Golden Ring Ultra Trail 100 2026 пройдет в Суздале с 24 по 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марафон.
Фото Официальный сайт Golden Ring Ultra-Trail 100.

С 24 по 26 июля 2026 года в городе-заповеднике Суздале (Владимирская область) состоится ультрамарафон Golden Ring Ultra-Trail.

Место проведения

Центральной локацией мероприятия станет гостиничный комплекс «Горячие Ключи» (ул. Коровники, Главная площадь). Дополнительно активности, а также выдача стартовых пакетов будут организованы на площадках ГТК «Суздаль» и ГК «Пушкарская слобода».

Программа

24 июля, пятница

12.00. Суворов Экстрим 30К (Suvorov Extreme 30К)

22.00. Хард Найт 10К

25 июля, суббота

09.00. Ингосстрах Утренний Забег 5К (Ингосстрах Morning Run 5К)

13.45. Юниор Трэйл 3К (Teen Trail Race 3K) от 11 до 14 лет

14.45. Фан Ран (FUN RUN) 10 лет

14.55. Фан Ран (FUN RUN) 9 лет

15.05. Фан Ран (FUN RUN) 8 лет

15.20. Фан Ран (FUN RUN) от 6 до 7 лет

15.35. Фан Ран (FUN RUN) от 4 до 5 лет

15.50. Фан Ран (FUN RUN) от 0 до 3 лет

17.00. COROS Спринт GRUT 5K (COROS Sprint GRUT 5K)

26 июля, воскресенье

05.00. T100

06.00. Т80

07.00. Т50

08.00. Т30 и Летняя трейл-эстафета

09.00. Т20

09.40. Т10

Дистанции

  • T100 — 109,5 км, набор 660 м;
  • Т80 — 86,1 км, набор 496 м;
  • T50 — 53 км, набор 258 м;
  • T30 и Летняя трейл-эстафета — 34,3 км, набор 153 м;
  • Т20 — 20,7 км, набор 123 м;
  • Т10 — 11,8 км, набор 74 м;
  • Хард Найт 10К (Hard Night 10К) — 10,3 км, набор 46 м;
  • Суворов Экстрим 30К (Suvorov Extreme 30К) — 32,7 км, набор 135 м;
  • COROS Спринт GRUT 5K (COROS Sprint GRUT 5K) — 5 км, набор 78 м;
  • Ингосстрах Утренний Забег 5К (Ингосстрах Morning Run 5К) — 5 км;
  • Юниор Трэйл 3К (Teen Trail Race 3K) — 3 км;
  • Фан Ран (FUN RUN) — 1 км.
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