Ученые выяснили, какие тренировки полезны при боли в бедре
4 августа, 17:15

Ученые выяснили, какие тренировки полезны при боли в бедре

Мария Задорожная
Групповые тренировки на велотренажерах могут оказаться более эффективным методом в лечении боли в бедрах, чем традиционная физиотерапия. К такому выводу пришли ученые из Борнмутского университета и Университетской больницы Дорсета (UHD). Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology.

В исследовании участвовали 211 пациентов, страдающих остеоартритом тазобедренного сустава, который, по оценкам врачей, затрагивает около 3,2 миллиона человек в Великобритании. Это заболевание приводит к разрушению хрящевой ткани, что вызывает боль и ограничивает подвижность.

Участники были разделены на две группы: одна проходила стандартную физиотерапию, а другая — восьминедельную программу, известную как Chain, в рамках которой проводились занятия на велотренажерах и образовательные семинары. В программу Chain входили 30 минут занятий с физиотерапевтом и столько же тренировок под руководством фитнес-инструктора.

Авторы исследования отметили, что в группе, проходившей программу Chain, наблюдалось статистически значительное улучшение состояния здоровья, особенно при повседневной подвижности. Оценка проводилась с использованием шкалы ADL (Activities of Daily Living) из опросника HOOS, которая отражает влияние терапии на качество жизни пациентов с остеоартритом.

Однако исследователи добавляют, что для оценки долгосрочной эффективности данного метода необходимы дополнительные исследования.

Упражнения при болях в&nbsp;тазобедренном суставе в&nbsp;домашних условиях.6 упражнений для тазобедренных суставов в домашних условиях
В Москве прошел звездный турнир по паделу — Padel Day

  • No Name 4

    При чем тут Великобритания, автор? Ты в России живешь! Или нет?

    04.08.2025

  • Niko McCowrey

    Это же британские ученые и Задорожная.

    04.08.2025

  • Smail

    Не помогает ничего , кроме замены суставов, если есть заболевание. А так - любая физическая двигательная активность хорлша

    04.08.2025

