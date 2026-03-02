Ученые выяснили, как музыка влияет на эффективность тренировки

Японские ученые выяснили: энергичная музыка с четким ритмом помогает женщинам повысить результативность пробежек и улучшает их настроение. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Sports and Active Living.

В рамках исследования 38 студентов бегали под музыку с разным ритмом — высоким и низким. Оказалось, что у женщин ритмичные композиции не просто увеличивали скорость бега, но и заметно поднимали настроение, дарили ощущение бодрости. При этом у мужчин подобного эффекта зафиксировано не было.

Исследователи связывают такой результат с большей чувствительностью женщин к музыкальным стимулам. На основании полученных данных ученые порекомендовали фитнес-инструкторам и тренерам учитывать эту особенность — это поможет эффективнее мотивировать женщин и улучшать их самочувствие во время тренировок.