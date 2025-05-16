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Тренеры назвали лучшие упражнения для роста ягодиц
Фитнес

16 мая 2025, 17:10

1 мин.

Тренеры назвали лучшие упражнения для роста ягодиц

Мария Задорожная
Автор
Девушка приседает дома
Фото undrey, iStock

Портал Pravda.Ru провел опрос тренеров и выяснил, какие упражнения помогут вырастить ягодицы в домашних условиях. По их словам, приседания — одно из самых эффективных упражнений для тренировки ягодичных мышц, которые играют важную роль в стабилизации таза и улучшают биомеханику движений, что особенно важно при ходьбе, беге, наклонах и подъеме.

Для укрепления мышц ягодиц, помимо приседаний, можно выполнять ягодичный мостик, выпады и подъем ноги в положении лежа на боку. Чтобы усложнить последнее упражнение, рекомендуется использовать эластичную ленту.

Еще одним полезным упражнением станут «удары осла» (Donkey Kicks), которое отлично подходит как для новичков, так и для активации ягодичных мышц перед основной тренировкой. Его также можно выполнять с мини-лентой, с утяжелителями или без дополнительных нагрузок, сосредоточившись на контроле каждого движения. Важно избегать резких движений, чтобы лучше прочувствовать работу мышц.

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