Тренеры назвали лучшие упражнения для роста ягодиц

Портал Pravda.Ru провел опрос тренеров и выяснил, какие упражнения помогут вырастить ягодицы в домашних условиях. По их словам, приседания — одно из самых эффективных упражнений для тренировки ягодичных мышц, которые играют важную роль в стабилизации таза и улучшают биомеханику движений, что особенно важно при ходьбе, беге, наклонах и подъеме.

Для укрепления мышц ягодиц, помимо приседаний, можно выполнять ягодичный мостик, выпады и подъем ноги в положении лежа на боку. Чтобы усложнить последнее упражнение, рекомендуется использовать эластичную ленту.

Еще одним полезным упражнением станут «удары осла» (Donkey Kicks), которое отлично подходит как для новичков, так и для активации ягодичных мышц перед основной тренировкой. Его также можно выполнять с мини-лентой, с утяжелителями или без дополнительных нагрузок, сосредоточившись на контроле каждого движения. Важно избегать резких движений, чтобы лучше прочувствовать работу мышц.