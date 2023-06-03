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Сегодня, 10:45

Тренер развеяла популярные мифы о йоге

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка с парнем занимаются йогой.
Фото Freepik/karlyukav

Сертифицированный тренер по йоге, автор женского клуба Катя Гуру специально для «СЭ» развеяла популярные мифы о йоге о том, что это «сложно», «дорого», только «для молодых» и «для женщин» , а также «бесполезно». «Для начала нужно понять, что такое йога. В сознании людей, с ней незнакомых, сразу же всплывают картинки Будды, сидящего в позе лотоса, ног, закинутых за уши, стойка на голове... И мысли о том, что они никогда так не смогут. На самом деле, йога — это гораздо доступнее», — заявила эксперт. Чтобы начать заниматься йогой — не нужно дополнительное оборудование. Даже коврик и прочее необязательно приобретать сразу — можно начать заниматься с тем, что есть по видео дома.

Также, по словам тренера, ошибочно считать, что йогой могут заниматься только молодые девушки. «Йога подходит для любого возраста и физической подготовки. Это практика долголетия для женщин и мужчин, в которой можно отключить свои мысли и погрузиться в ощущения глубины своего тела. Чтобы это осознать, нужно выбрать подходящий уровень сложности, а не начинать с непонятных упражнений, которые сразу отобьют желание заниматься йогой», — подчеркнула эксперт.

Йога помогает избавиться от стресса, восстановить гормональный фон и женское здоровье, улучшить самочувствие и состояние суставов, обрести стройность, нормализовать качество сна и вес. «Но все эти перемены вы заметите, только если превратите йогу в систему, в хорошую привычку. Очень важно заниматься ей регулярно (в идеале по утрам), тогда тренировки принесут заметный результат», — резюмировала Катя Гуру.

Ранее мы рассказывали, как начать заниматься йогой дома с нуля.

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