Тренер рассказала, можно ли быстро похудеть к новогоднему корпоративу

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, можно ли быстро сбросить вес к новогодним корпоративам.

«Стоит сразу понять: резкое и экстренное похудение — не лучший путь к здоровью и красоте. Чтобы действительно эффективно и безопасно сбросить вес и при этом сохранить энергию и бодрость, подготовку стоит начать заранее», — сказала эксперт.

По ее словам, резкое снижение калорий и интенсивные диеты могут привести к стрессу для организма. Вместо того чтобы сбрасывать жир, тело чаще теряет воду и мышечную массу, а метаболизм замедляется, создавая эффект плато. После праздников, частых перееданий и вечерних приемов пищи вес вернется обратно, и, вероятнее всего, с избытком.

«Похудение должно быть постепенным и рациональным. Идеально, если начать хотя бы за 6-8 недель до корпоратива. За это время тело адаптируется к изменениям, происходит плавное сжигание жира, растут мышцы и улучшается состояние кожи», — сказала специалист.

Такой подход позволяет:

Скорректировать питание без жестких ограничений, привыкнуть к качественной пище.

Ввести регулярные тренировки, которые запустят жиросжигание и улучшат тонус мышц.

Создать дефицит калорий разумно, чтобы избежать стрессов и сохранить иммунитет.

Чтобы гарантированно прийти к результату, фитнес-тренер советует главный акцент сделать на питании, а именно балансе белков, жиров и углеводов, выборе качественных продуктов и умеренном дефиците калорий. В рацион стоит добавить больше овощей, белка и полезных жиров (рыба, орехи, авокадо, нерафинированные масла). Упростить сложные блюда, снизить сахар и быстрые углеводы, отказаться от алкоголя или ограничить его. Желательно обеспечить организм трехразовым питанием без перекусов.

«Регулярные тренировки помогут быстро прийти к цели. Хорошо работают комбинации силовых и кардиоупражнений. Силовые нагрузки сохраняют и развивают мышцы, благодаря чему фигура будет подтянутой, а кардио помогает сжигать калории.

Также важно помнить про бытовую активность. Старайтесь больше двигаться, выходить на прогулки и следить за количеством шагов. Оптимально, если в день будет не менее 7000», — подчеркнула эксперт.

Вода ускоряет обмен веществ, улучшает состояние кожи и помогает контролировать аппетит. Стоит стремиться выпивать 1,5-2 литра в день, избегая сладких и газированных напитков. В дни тренировок можно смело прибавлять 500 мл к основному количеству. Качественный сон и низкая стрессовая нагрузка крайне важны для результата и похудения. Хронический недосып и стресс снижают эффективность похудения, поднимают уровень кортизола, что способствует накопление жира в области талии. Спать необходимо не менее 7-8 часов, соблюдая режим — ложиться и вставать в одно и то же время.