Тренер рассказала, какие упражнения опасны для полных людей
Фитнес

8 августа, 19:45

3 мин.

Мария Задорожная
Ольга Яблокова
Фитнес-тренер, нутрициолог
Полная девушка делает упражнение на пресс
Фото mladenbalinovac, iStock

Тренер, нутрициолог Ольга Яблокова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какие упражнения нельзя делать полным людям. По ее словам, лишний вес усиливает нагрузку на суставы, позвоночник, что приводит к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Также повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других опасных недугов. Поэтому очень важно не запускать процесс набора веса, а начать работать над его снижением.

«При избыточной массе тела на начальном этапе похудения вес может создавать ряд ограничений. И нужно быть аккуратным в выборе нагрузки, чтобы не навредить себе. Но лишний вес не повод отказаться от физической активности. Вес тела бывает разный, поэтому в идеале программа тренировок подбирается индивидуально. Но есть общие четкие правила, какой нагрузки нужно избегать полным людям», — сказала эксперт.

В первую очередь это бег. Большой вес существенно увеличивает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник во время бега. Это может привести к развитию артроза, воспалению суставов, защемлению нервов и болям в спине. Следует начинать с ходьбы, велотренажера, эллипсоида в пульсовой зоне жиросжигания.

«Под запретом прыжковые упражнения. Прыжки создают внезапные пиковые нагрузки на стопы, колени, тазобедренные суставы и позвоночник. У людей с избыточной массой тела риск разрыва связок, повреждения менисков, растяжения голеностопа и даже компрессионных переломов значительно выше, чем у людей с нормальным весом», — отметила тренер.

Не стоит прибегать к интенсивным групповым занятиям. Высокий темп, быстрая смена движений и отсутствие необходимого отдыха чреваты резким повышением давления, нехваткой кислорода для сердечной мышцы и риском обострения скрытых сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, сложные координационные движения увеличивают опасность падений и травм.

«Полным людям нужно быть аккуратными с выбором силовой нагрузки. На начальном этапе будет достаточно работы с собственным весом или совсем небольшими отягощениями. Еще следует избегать осевой нагрузки, зашагиваний на тумбы и различных висов», — добавила Яблокова.

Выбор физических нагрузок для полных людей должен учитывать индивидуальные ограничения и медицинские противопоказания. Перед началом любой программы упражнений рекомендуется консультация с врачом. После чего начинать тренировки следует с тренером, который разработает программу, будет следить за самочувствием и техникой. По мере снижения веса можно будет повышать нагрузку. Также не стоит забывать о правильном, сбалансированном питании, которое в тандеме с тренировками обязательно приведет к результату, подытожила специалист.

В Москве состоялись «Забег 2030», велогонка La Strada и велофестиваль La Strada Fest
В Москве состоялись «Забег 2030», велогонка La Strada и велофестиваль La Strada Fest

