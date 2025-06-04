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Тренер рассказала, как правильно бегать в жаркую погоду
Фитнес

4 июня 2025, 15:35

1 мин.

Тренер рассказала, как правильно бегать в жаркую погоду

Мария Задорожная
Автор
Девушка на пробежке.
Фото bojanstory, iStock

Тренер Ольга Яблокова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как правильно бегать в жаркую погоду. По ее словам, беговые тренировки в летнее время необходимо перестроить.

«Самое лучшее время — раннее утро или поздний вечер, когда уже нет прямых солнечных лучей и температура воздуха не такая высокая. Важно помнить, что самые жаркие часы — с 11.00 до 16.00. И в это время лучше избегать занятий спортом на улице. Есть риски получить тепловые удар и обезвоживание», — отметила эксперт.

Начинать занятия следует с небольших и интенсивных пробежек, постепенно увеличивая их длительность и нагрузку. Это поможет телу адаптироваться и лучше переносить тренировки. Также обязательно нужно пить воду. Это важно для восполнения электролитного баланса. Можно также использовать дополнительные электролитные смеси и обогащать ими воду, чтобы компенсировать организму потерянные во время пробежки жизненно важные элементы.

«Отдавайте предпочтение пробежкам в тени и прохладе. Например, в парках и лесу. Старайтесь избегать открытых солнечных участков на длительное время. Надевайте легкую и светлую одежду, которая отлично отводит влагу. Можно посмотреть специальные комплекты для бега. И не забывайте использовать кепку во время бега», — подытожила тренер.

Как правильно бегать.Как правильно бегать: основы грамотной техники для эффективной тренировки
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