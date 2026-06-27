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Тренер рассказала, как долго можно сохранять форму без тренировок
Фитнес

27 июня, 18:50

1 мин.

Тренер рассказала, как долго можно сохранять форму без тренировок

Кристина Гергис
Автор
Девушка измеряет талию сантиметровой лентой
Фото demaerre, iStock

Фитнес-тренер и нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с «СЭ» рассказала, что без занятий спортом мышцы начинают уходить уже после 2-3 недель отказа от активности. При этом, по словам эксперта, выносливость снижается быстрее, чем сила.

«Мышцы — это адаптация, ответ организма на нагрузку. Если несколько недель не происходит их задействование, то организм начинает избавляться от мускулов за ненадобностью. И таким образом вы теряете физическую форму», — говорит Ольга.

Тем не менее не стоит переживать из-за небольшого отпуска. По словам Яблоковой, короткие перерывы до двух недель сказываются на фигуре несильно.

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