Тренер рассказал, с чего следует начинать тренировки в зале

Тренер Булат Зиастинов поделился с «СЭ» советами, которые помогут новичкам освоиться в тренажерном зале. По его словам, начинать работу в зале следует с постановки правильной техники. Первая тренировка должна быть без отягощения либо с легким весом, который едва чувствуется. Только после постановки правильной техники эксперт рекомендует переходит к увеличению рабочего веса.

«80% хорошей тренировки — это базовые упражнения. С помощью их вы задействуете сразу несколько мышечных групп и укрепляете не просто отдельные мышечные волокна, но и весь корпус. Для начинающего атлета подойдут подтягивания, тяга и гиперэкстензия», — отметил тренер.

Также Зиастинов советует не забывать про разминку и заминку. Перед силовой тренировкой важно разогреть мышцы, в идеале начать с суставной гимнастики и небольшого кардио (10-15 минут). После тренировки обязательно сделать заминку в виде растяжки.

«Попробуйте завести дневник тренировок. Он позволит отслеживать ваш прогресс. Записывайте длительность тренировки, план, упражнения. Если в какой-то момент вы перестанете видеть прогресс, то сможете отследить, в какой момент он замедлился», — добавил эксперт.

Кроме того, важно понимать, что любая цель, похудение или набор массы, требует времени. Поэтому в тренировках важна регулярность и дисциплина.