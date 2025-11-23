Тренер рассказал, как безопасно заниматься с детьми фитнесом

Детский фитнес поможет поддержать активность в холодное время года. Об этом в беседе с kp.ru заявил сооснователь онлайн-сервиса по персональным тренировкам Руслан Гафуров.

По его словам, заниматься детским фитнесом можно и дома, если у родителей есть время и они могут корректировать технику ребенка. Важно не пренебрегать разминкой и заминкой: первые 5-10 минут занятия стоит посвятить легким упражнениям, чтобы суставы и связки постепенно прогрелись.

Для малышей подойдут более простые движения — бег на месте, прыжки, кувырки, махи руками и ногами. Подростки могут тренироваться почти как взрослые, отметил Гафуров, при этом основное внимание следует уделять правильной технике. По мере взросления и привыкания к нагрузке ее можно постепенно увеличивать.