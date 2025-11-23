Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Тренер рассказал, как безопасно заниматься с детьми фитнесом
Фитнес

Сегодня, 16:10

1 мин.

Тренер рассказал, как безопасно заниматься с детьми фитнесом

Мария Задорожная
Автор
Мать и дочь занимаются спортом
Фото staticnak1983, iStock

Детский фитнес поможет поддержать активность в холодное время года. Об этом в беседе с kp.ru заявил сооснователь онлайн-сервиса по персональным тренировкам Руслан Гафуров.

По его словам, заниматься детским фитнесом можно и дома, если у родителей есть время и они могут корректировать технику ребенка. Важно не пренебрегать разминкой и заминкой: первые 5-10 минут занятия стоит посвятить легким упражнениям, чтобы суставы и связки постепенно прогрелись.

Для малышей подойдут более простые движения — бег на месте, прыжки, кувырки, махи руками и ногами. Подростки могут тренироваться почти как взрослые, отметил Гафуров, при этом основное внимание следует уделять правильной технике. По мере взросления и привыкания к нагрузке ее можно постепенно увеличивать.

Какие упражнения лучше делать школьникам.Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Дети
Универсальные упражнения
Новости холдинга
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
21 ноя 17:15
Фитнес-тренер рассказала, как не травмировать плечи во время тренировки
19 ноя 19:20
В Москве состоится ежегодная Национальная премия по вейксерфингу
12 ноя 19:10
В Москве состоится Кубок России по фитнес-аэробике
10 ноя 12:30
Фитнес-тренер объяснила, как не напрягать шею при выполнении упражнений на пресс
6 ноя 17:00
Стали известны даты ключевых забегов на 2026 год