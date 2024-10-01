Тренер по балету рассказала, какое упражнение поможет стать стройнее

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина поделилась с «СЭ» упражнением, которое позволяет укрепить мышцы спины, пресса, рук и ног, а также сделает тело более стройным и подтянутым.

По ее словам, это классическое упражнение знают многие. В народе оно известно, как уголок. Как отметила Акулина, не у всех упражнение может получиться с первого раза. Необходимо продолжать пробовать выполнять его и со временем мышцы привыкнут к нагрузке.

«Исходная позиция сидя на ягодицах, спина прямая, живот подтянут, руки над головой в третьей позиции или вытянуты в стороны. Ваша задача — отвести корпус назад, оторвать ноги от пола и задержаться в этом положении как можно дольше. То есть тело образует собой угол примерно 90-120 градусов. Начните с десяти секунд и постепенно увеличивайте время до минуты», — объяснила эксперт.

Также тренер добавила, что существует более сложный вариант уголка, который подходит для спортсменов продвинутого уровня. Чтобы его выполнить, нужно развернуть стопы наружу, пятки направить друг к другу. Это поможет задействовать мышцы внутренней стороны бедра.