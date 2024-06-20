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Тренер перечислил упражнения, которые входят в стритлифтинг
Фитнес

Сегодня, 16:25

1 мин.

Тренер перечислил упражнения, которые входят в стритлифтинг

Мария Маковей
Автор
Мужчина занимается на турнике
Фото Miljan ?ivkovi?/istockphoto.com
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Тренер Александр Калагур считает, что стритлифтинг стал так популярен благодаря простоте, доступности и эффективному развитию силы и мышечной выносливости. Удивительно, но этот вид спорта включает в себя всего лишь два упражнения — подтягивания и отжимания. По словам эксперта, их выбор далеко не случаен.

«Подтягивания на турнике развивают мускулатуру спины, плеч и рук, в то время как отжимания на брусьях нагружают мышцы груди, трицепсы и плечи. Вместе эти упражнения создают сбалансированную силовую тренировку для верхней части тела», — подчеркнул Калагур в беседе с «СЭ».

Также тренер добавил, что стритлифтинг — это довольно доступный вид спорта, ведь турники и брусья можно легко найти в парках, на детских площадках или в спортивных залах.

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