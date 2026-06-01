Тренер ответила, почему важно укреплять скрытые мышцы

В беседе с «СЭ» тренер Акулина Бахтурина рассказала, что такое скрытые мышцы и для чего их нужно качать.

Глубокие, или скрытые, мышцы представляют собой мышечные слои, которые расположены максимально близко к суставам, костям и внутренним органам. Они функционируют непрерывно и выполняют в основном поддерживающие и стабилизирующие задачи, то есть формируют своеобразный «внутренний корсет».

Укрепление этих мышц помогает уменьшить болевые ощущения в теле, особенно в области шеи и поясницы. Кроме того, крепкие глубокие мышцы заметно улучшают внешний вид тела. К примеру, развитые глубокие мышцы живота способствуют формированию подтянутого живота и стройной талии. Развитая система глубокой стабилизации также повышает эффективность силовых тренировок. Когда «внутренний корсет» укреплен, упражнения становятся безопаснее и результативнее.

Наконец, сильные глубокие мышцы напрямую влияют на осанку. Прямая спина — это не результат постоянного сознательного контроля, а следствие крепкого внутреннего мышечного корсета. Если он развит, человек естественным образом держит спину ровно в положении и стоя, и сидя — без лишнего напряжения и необходимости «силой расправлять плечи».