Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Тренер ответила, почему важно укреплять скрытые мышцы
Фитнес

1 июня, 16:15

1 мин.

Тренер ответила, почему важно укреплять скрытые мышцы

Кристина Гергис
Автор
Ягодичный мост
Фото macniak, iStock

В беседе с «СЭ» тренер Акулина Бахтурина рассказала, что такое скрытые мышцы и для чего их нужно качать.

Глубокие, или скрытые, мышцы представляют собой мышечные слои, которые расположены максимально близко к суставам, костям и внутренним органам. Они функционируют непрерывно и выполняют в основном поддерживающие и стабилизирующие задачи, то есть формируют своеобразный «внутренний корсет».

Укрепление этих мышц помогает уменьшить болевые ощущения в теле, особенно в области шеи и поясницы. Кроме того, крепкие глубокие мышцы заметно улучшают внешний вид тела. К примеру, развитые глубокие мышцы живота способствуют формированию подтянутого живота и стройной талии. Развитая система глубокой стабилизации также повышает эффективность силовых тренировок. Когда «внутренний корсет» укреплен, упражнения становятся безопаснее и результативнее.

Наконец, сильные глубокие мышцы напрямую влияют на осанку. Прямая спина — это не результат постоянного сознательного контроля, а следствие крепкого внутреннего мышечного корсета. Если он развит, человек естественным образом держит спину ровно в положении и стоя, и сидя — без лишнего напряжения и необходимости «силой расправлять плечи».

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Рябков не исключил проведение трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая
Продовольствие в мире дорожает из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Что нужно знать
Лавров назвал обвинения России по БПЛА в Лейпциге «началом настоящей войны»
«Валиева слишком талантлива, и они это не могут пережить». Журова объяснила лишение нейтрального статуса российской фигуристки
Нелюбова идет третьей после короткой программы в Токио, Трусова — четвертая
КХЛ сезона-2026/27: основная информация, расписание, нововведения и трансляции
Читайте далее
Второй этап велогонки «Россия» пройдет между Владимиром и Суздалем 6 июня
Следующий материал
Второй этап велогонки «Россия» пройдет между Владимиром и Суздалем 6 июня
Последние новости
14:00
Тренер объяснил, каким должен быть каденс при беге
4 сен 16:00
Травматолог рассказал, как безопасно освоить шпагат
3 сен 12:00
Вице-чемпион мира по скейтбордингу рассказал, можно ли начать заниматься скейтбордингом во взрослом возрасте
2 сен 18:30
Ученые назвали эффективные тренировки для уменьшения объема талии
2 сен 16:00
В России изменились правила медицинского допуска к забегам