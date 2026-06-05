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Тренер объяснила, почему спортсменам любых дисциплин стоит заняться йогой
Фитнес

5 июня, 14:10

1 мин.

Тренер объяснила, почему спортсменам любых дисциплин стоит заняться йогой

Кристина Гергис
Автор
Пара медитирует дома
Фото VioletaStoimenova, iStock

Йога полезна не только тем, кто хочет мягких тренировок и спокойствия. Она может стать важной частью подготовки бегунов, силовых спортсменов, пловцов, единоборцев и игроков в командных видах спорта. Об этом эксклюзивно для «СЭ» рассказала тренер Ольга Яблокова.

По ее словам, йога развивает качества, которые напрямую помогают в любой дисциплине: мобильность суставов, контроль над телом, баланс, дыхание и укрепление глубокой мускулатуры.

«Одно из главных преимуществ йоги — это улучшение функциональности, мобильности и контроля движения. Когда тело двигается свободнее, спортсмену легче работать в полной амплитуде и снижать лишнее напряжение. Это особенно важно там, где техника движения влияет на результат и риск травмы», — объяснила Яблокова.

Также это направление развивает координацию и чувство баланса. Это помогает лучше управлять движением, контролировать технику и быстрее включать нужные мышцы в работе.

«Еще один важный момент — дыхание. На занятиях йогой человек учится дышать спокойнее и глубже, а это помогает лучше переносить нагрузку и восстанавливаться после интенсивных тренировок», — заверила эксперт.

Помимо этого, йога обеспечивает качественное восстановление. Она помогает снизить мышечное напряжение, снять зажимы и спазмы.

«Йога не заменяет основную спортивную подготовку, но отлично ее дополняет. Она развивает гибкость, баланс, дыхание и помогает восстанавливаться. Поэтому включать йогу в план тренировок полезно не только новичкам, но и тем, кто уже давно занимается спортом», — подытожила Ольга.

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