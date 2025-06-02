Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Тренер объяснила, какой тренажер подойдет для дома
Фитнес

2 июня 2025, 19:30

2 мин.

Тренер объяснила, какой тренажер подойдет для дома

Мария Задорожная
Автор
Девушка на велотренажере дома
Фото SimonSkafar, iStock

Тренер Ольга Яблокова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какой тренажер выбрать для дома. По ее словам, выбор домашнего тренажера зависит от целей и размеров квартиры. Для кардионагрузки отлично подойдут беговая дорожка, велотренажер, степпер или эллипсоид. Чтобы укрепить и проработать тело, набор сборных гантелей.

«Для максимального результата и здоровья следует комбинировать кардио и силовые тренировки. И не забывать о регулярности занятий: даже самый простой тренажер даст отличный результат, если не забрасывать тренировки и подходить к ним с умом», — отметила эксперт.

Например, степпер способствует улучшению кардиореспираторной выносливости. Во время тренировки активизируются сердечно-сосудистая и дыхательная системы, что помогает укрепить сердце и легкие. Также занятия на степпере помогают развивать силу и выносливость мышц ног, включая квадрицепсы, ягодицы и икры. И еще один важный плюс — тренажер очень компактный, не занимает много места. Его легко можно убрать под кровать или в шкаф.

«Еще один вариант — велотренажер. Он прорабатывает мышцы ног, развивает сердечно-сосудистую систему. Есть совсем компактные варианты, которые можно поставить под стол и крутить педали во время работы», — подчеркнула тренер.

Также Яблокова посоветовала присмотреться к эллипсоиду. Он одновременно включает в работу и нижнюю часть корпуса, и верхнюю, что позволяет равномерно нагрузить все тело. Однако он занимает больше места, чем велотренажер и степпер.

«Можно сделать свой тренажерный зал дома и приобрести сборные гантели и штангу. Этот вариант очень компактный. Вы можете под себя подбирать весовую нагрузку и собирать различный вес. После занятий все это убирается обратно в ящик или в шкаф. Набор позволит эффективно проработать все мышечные группы», — подытожила специалист.

Как тренироваться дома.6 причин, почему домашние тренировки не дают результата

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
«Это будет не прощание, а скандал». «Спартак» и Карпин не желают организовывать прощальный матч Дзюбе, «Зенит» молчит
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
«Неважно, как забивать». Капризов идет в графике легенд НХЛ
Читайте далее
Тренер рассказала, как правильно бегать в жаркую погоду
Следующий материал
Тренер рассказала, как правильно бегать в жаркую погоду
Последние новости
09:00
Трейл вместо шоссе: зачем бегать по пересеченной местности
3 окт 09:00
Избавляемся от сантиметров: 5 видов спорта, которые делают талию тоньше
2 окт 14:25
Триатлон IRONSTAR 113 пройдет в Сириусе 3 октября
2 окт 13:00
Эксперт рассказала, как прийти в форму к Новому году
1 окт 17:30
Ученые выяснили, какие статические упражнения помогают снизить давление