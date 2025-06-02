Тренер объяснила, какой тренажер подойдет для дома

Тренер Ольга Яблокова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какой тренажер выбрать для дома. По ее словам, выбор домашнего тренажера зависит от целей и размеров квартиры. Для кардионагрузки отлично подойдут беговая дорожка, велотренажер, степпер или эллипсоид. Чтобы укрепить и проработать тело, набор сборных гантелей.

«Для максимального результата и здоровья следует комбинировать кардио и силовые тренировки. И не забывать о регулярности занятий: даже самый простой тренажер даст отличный результат, если не забрасывать тренировки и подходить к ним с умом», — отметила эксперт.

Например, степпер способствует улучшению кардиореспираторной выносливости. Во время тренировки активизируются сердечно-сосудистая и дыхательная системы, что помогает укрепить сердце и легкие. Также занятия на степпере помогают развивать силу и выносливость мышц ног, включая квадрицепсы, ягодицы и икры. И еще один важный плюс — тренажер очень компактный, не занимает много места. Его легко можно убрать под кровать или в шкаф.

«Еще один вариант — велотренажер. Он прорабатывает мышцы ног, развивает сердечно-сосудистую систему. Есть совсем компактные варианты, которые можно поставить под стол и крутить педали во время работы», — подчеркнула тренер.

Также Яблокова посоветовала присмотреться к эллипсоиду. Он одновременно включает в работу и нижнюю часть корпуса, и верхнюю, что позволяет равномерно нагрузить все тело. Однако он занимает больше места, чем велотренажер и степпер.

«Можно сделать свой тренажерный зал дома и приобрести сборные гантели и штангу. Этот вариант очень компактный. Вы можете под себя подбирать весовую нагрузку и собирать различный вес. После занятий все это убирается обратно в ящик или в шкаф. Набор позволит эффективно проработать все мышечные группы», — подытожила специалист.