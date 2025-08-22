Стиль жизни
Фитнес

22 августа 2025, 17:45

2 мин.

Тренер объяснила, где лучше тренироваться: в зале или на улице

Мария Задорожная
Автор
Ольга Яблокова
Фитнес-тренер, нутрициолог
Девушка тренируется на улице
Фото Igor Barilo, iStock

Летняя пора скоро подойдет к концу и перед занимающимися на улице встает вопрос: продолжать ли такие тренировки, когда погода портится, или лучше перейти в зал? Особенно это актуально для людей, которые привыкли заниматься на свежем воздухе и не хотят терять мотивацию в холодное и дождливое время года. Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, где лучше тренироваться: в зале или на улице.

Важно понимать, что и в зале, и на улице можно заниматься эффективно. Главное, правильно подобрать тренировочный формат, который приведет к желаемой цели. И чтобы выбранное место для занятий отвечало этому.

К преимуществам тренировок на улице тренер отнесла свежий воздух и естественную среду. Такие занятия насыщают организм кислородом, улучшают настроение и заряжают энергией от природы. Для таких видов спорта, как бег, ходьба, велоспорт — занятия на открытом воздухе идеальны. Здесь будет разнообразие рельефа: подъемы и спуски, холмы, лестницы. Все это добавит к тренировкам дополнительный функциональный элемент, развивая выносливость и координацию. Улица — хорошее место для функциональных тренировок с собственным весом или минимальным оборудованием. Особенно если выбрать парк с небольшой спортивной площадкой.

«Если говорить про зал, то здесь преимуществ также достаточно. Зал обеспечивает стабильный микроклимат: температура, влажность и отсутствие ветра создают комфортные условия для любых тренировок. Это особенно важно при силовых тренировках с отягощениями, занятиях на тренажерах и групповых программах под руководством тренера.

Выбор места тренировок зависит от целей и вида физической активности. Для кардиотренировок (бег, велосипед) подойдет улица. Особенно полезны они будут летом и в межсезонье, когда воздух свежий, и можно менять маршруты. При плохой погоде и низких температурах переход на беговую дорожку или велотренажер в зале — отличное решение.

Силовые тренировки лучше проводить в зале из-за удобства и безопасности при работе с весами. На улице возможны упражнения с собственным весом, но для прогресса с весами зал будет необходим.

