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Тренер дала советы, как расслабить тело за рулем
Фитнес

18 мая 2025, 19:25

2 мин.

Тренер дала советы, как расслабить тело за рулем

Мария Задорожная
Автор
Девушка в машине
Фото StockPlanets, iStock

Тренер, нутрициолог Ольга Яблокова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как расслабить тело за рулем.

По ее словам, сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье. Гиподинамия (малоподвижный образ жизни) увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшает осанку, приводит к спазмам в тканях, увеличению веса и появлению болей в спине и шее. Кроме того, снижаются когнитивные функции и даже появляется склонность к депрессии. Поэтому очень важно давать телу как можно больше движения и использовать любую возможность для этого. Например, сделать легкую зарядку в пробке. Первое, что нужно сделать — расслабить шейный отдел.

«Сядьте прямо, потянитесь за макушкой вверх. Представляем, что наш нос — это карандаш. И мы начинаем им рисовать восьмерку перед собой в горизонтальном положении. Начинаем с маленькой амплитуды и постепенно увеличиваем ее до максимально комфортной. Упражнения отлично расслабит и разработает шею, снимет напряжение», — отметила эксперт.

Далее — прорабатываем позвоночник. Нужно сесть прямо, потянуть за макушкой вверх, сделать вдох и на выдохе повернуть грудной отдел в левую сторону. Скручиваться стоит до максимально комфортной амплитуды. Правую руку можно положить на внешнюю сторону левого бедра и помочь ею сделать еще больший разворот. Задержаться в таком положении нужно на несколько дыханий и затем на выдохе вернуться в исходное положение. Снова сделать вдох и на выдохе развернуться в правую сторону. Медленно и плавно повторить движения так несколько раз. Упражнение разработает грудную клетку и потянет мышцы. Следующее упражнение — наклоны таза.

«Кладем ладони на подвздошные гребни тазовой кости. Спину держим прямо. На вдохе наклоняем таз вперед, а на выдохе уводим его назад. Вращаем таз так вперед-назад некоторое время. Данное упражнение улучшает кровообращение и лимфоток в тазу, снимает напряжение», — подытожила тренер.

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