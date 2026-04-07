TOPSKI FAMILY запускает семейные беговые события

После завершения лыжного сезона команда TOPSKI FAMILY объявляет открытие регистрации на два беговых мероприятия в Москве. В этом году пройдет четвертый и пятый этап серии. В преддверии лета, 24 мая, состоится забег в парке Малевича. А уже осенью, 4 октября, спортсмены выйдут на старт в парке Победы.

Организаторы готовят форматы для детей и взрослых — бежать этапы можно всей семьей. Для тех, кто пока не готов бегать на длительные расстояния, может попробовать силы в северной ходьбе на 3 км. Эта дисциплина будет представлена на обоих стартах.