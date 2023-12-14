Терапевт рассказала, что нельзя делать в спортивном зале
В беседе с порталом NEWS.ru врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что жевательная резинка во время физических упражнений способна привести к асфиксии и даже смерти.
По ее словам, при интенсивных тренировках или спарринге на ринге жевательная резинка может попасть в дыхательные пути и вызвать удушье.
«Жевать жвачку в спортзале абсолютно недопустимо. Высока вероятность ее попадания в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания (асфиксией) и последующей смертью», — объяснила эксперт.
Врач добавила, что во время жевания у человека сбивается дыхание, что оказывает дополнительную нагрузку на организм при занятиях спортом.
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28 ноя 12:00
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