Терапевт рассказала, что нельзя делать в спортивном зале

В беседе с порталом NEWS.ru врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что жевательная резинка во время физических упражнений способна привести к асфиксии и даже смерти.

По ее словам, при интенсивных тренировках или спарринге на ринге жевательная резинка может попасть в дыхательные пути и вызвать удушье.

«Жевать жвачку в спортзале абсолютно недопустимо. Высока вероятность ее попадания в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания (асфиксией) и последующей смертью», — объяснила эксперт.

Врач добавила, что во время жевания у человека сбивается дыхание, что оказывает дополнительную нагрузку на организм при занятиях спортом.