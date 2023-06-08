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Сегодня, 21:45

«Стиль жизни» от СЭ и фудмолл «Привоз» запускают открытые тренировки

Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
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Групповая тренировка по йоге на открытом воздухе
Фото Istockphoto.com/dikushin

Фудмолл «Привоз» и «Стиль жизни» от СЭ запускают открытые бесплатные тренировки для всех желающих. Первые занятия состоятся уже 10 и 11 июня — в 12:00 на площадке фудмолла.

В эти выходные пройдут функциональная тренировка с элементами единоборств и тренировка по общей физической подготовке. Вести их будет Сергей Алясов, мастер-тренер по единоборствам и ОФП.

Чтобы посетить занятие, необходимо заранее зарегестрироваться. Подробнее о месте проведения и регистрации читайте по ссылке.

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