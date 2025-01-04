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Спортивный консультант назвала повседневное занятие, которое помогает сжигать калории
Фитнес

Сегодня, 18:05

1 мин.

Спортивный консультант назвала повседневное занятие, которое помогает сжигать калории

Мария Задорожная
Автор
Девушка сушит волосы феном
Фото Prostock-Studio, iStock
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Спортивный консультант Прокопьева Галина в беседе с «СЭ» назвала повседневное занятие, которое помогает сжигать калории. По ее словам, личная гигиена и уход за собой помогают худеть. Так в процессе умывания, принятия душа и укладки волос феном задействуются разные группы мышц, обеспечивающие четкие слаженные движения. Основная нагрузка приходится на руки и грудной отдел, непосредственно задействуются и другие зоны — например, шея.

«Сорокаминутный сет утреннего ухода за собой позволит сжечь до 200 ккал на 60 кг веса. Это то же самое, как если в течение этого времени заниматься на тренажерах в среднем темпе с легкой нагрузкой», — подчеркнула эксперт.

Прокопьева добавила, что сжечь калории может и обычное мытье посуды. Так ежедневное очищение тарелок, вилок и чашек поможет потратить 180 дополнительных килокалорий.

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