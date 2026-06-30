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Психолог поделилась, как получать удовольствие от спорта, даже если вам пока кажется, что вы хуже всех
Фитнес

30 июня, 15:55

1 мин.

Психолог поделилась, как получать удовольствие от спорта, даже если вам пока кажется, что вы хуже всех

Кристина Гергис
Автор
Групповая тренировка со штангой
Фото FatCamera, iStock

Вы приходите на групповую тренировку или встаете на беговую дорожку рядом с опытными спортсменами — и тут же ощущаете внутренний дискомфорт, а порой и желание вовсе отказаться от занятий. Эксклюзивно для «СЭ» психолог, гештальт-терапевт Надежда Шегрен поделилась рекомендациями, которые помогут сохранить мотивацию в первые недели тренировок и со временем научиться испытывать удовольствие от физической активности.

По словам эксперта, одной из основных причин подобных переживаний становится склонность к сравнению себя с окружающими. Мозг естественным образом ищет ориентиры и выделяет тех, чьи результаты выглядят более впечатляющими. Эффективной стратегией в этой ситуации становится смещение фокуса на собственные ощущения и текущие возможности, а не на достижения других людей.

Полезно после каждой тренировки задавать себе простой вопрос: удалось ли сегодня почувствовать хоть небольшое улучшение по сравнению с прошлой неделей?

Также важную роль в поддержании мотивации играет фиксация даже незначительных достижений. Увеличение дистанции на несколько сотен метров, дополнительное время удержания планки или более легкое преодоление участка, который раньше вызывал затруднение. Подобные микропрогрессы стимулируют выработку дофамина, благодаря чему со временем меняется отношение к тренировкам. Истинное удовольствие от спорта складывается не из уровня мастерства, а из внимательного отношения к собственному телу и его возможностям.

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