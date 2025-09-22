Профессор ответил, стоит ли верить фитнес-браслетам

Фитнес-браслеты и мобильные приложения для контроля здоровья и физической активности не являются медицинскими устройствами, поэтому они могут показывать неверные данные. Об этом kp.ru сообщил д.м.н., профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов.

«Да, безусловно, какое-то понимание о своем организме вы будете иметь. И все же функции у всех этих приборов домашнего пользования: браслетов, приложений и так далее — вспомогательно-развлекательная. Но никак не медицинская», — подчеркнул специалист.

Ачкасов добавил, что такие гаджеты могут мотивировать заниматься спортом и следить за собой, но они не заменяют консультации врача. По его словам, их данные сопровождаются погрешностью 15-20 процентов.