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Профессиональный спортсмен назвал основные правила летней тренировки
Фитнес

Сегодня, 15:35

1 мин.

Профессиональный спортсмен назвал основные правила летней тренировки

Мария Маковей
Автор
Мужчина на брусьях
Фото Georgiy Datsenko/istockphoto.com
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Сноубордист, мастер спорта Владислав Зуев рассказал «СЭ», какой должна быть правильная и универсальная летняя тренировка. По его словам, физические нагрузки помогают вырабатывать эндорфины, при этом тренироваться можно в любое время. Например, утренняя тренировка даст заряд энергии на весь день, а вечерняя поможет сбросить напряжение и накопившуюся усталость.

«Обычно тренировка состоит из трех частей: разминка, основная часть и заминка. Начинайте с простых упражнений, постепенно увеличивая сложность и нагрузку. Выполняйте каждое упражнение по 30-40 секунд», — отметил эксперт.

Тем, кто тренируется давно, спортсмен советует увеличивать время выполнения каждого упражнения. В основную часть следует включить кардионагрузку и высокоинтенсивные упражнения, например берпи или прыжки на скакалке. Завершать тренировку тоже следует правильно. Заминка должна быть статичной и спокойной.

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