Парикмахер рассказала, как сделать удобную прическу в зал

Парикмахер-стилист Мария Бурланкова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как сделать удобную и красивую прическу для тренировки в зале. По ее словам, необходимо убрать волосы от лица, чтобы они не мешали движениям, не липли к коже и не отвлекали от занятий спортом.

«У знаменитых атлеток — теннисисток, бейсболисток, баскетболисток, фигуристок, пловчих часто лаконичные, но эффектные решения: косы, хвосты, жгуты, повязки для волос, а также невидимки и крабики», — сказала эксперт.

Например, обладательницам длинных волос можно сделать классический высокий хвост. Для разнообразия можно разделить на две пряди, скрутить их между собой в жгут. Его можно обернуть вокруг основания хвоста — получится стильная прическа.

Коса из хвоста или простая коса по голове требует навыка по технике. Так первую прядь перекладываем на вторую, а третью на первую и так повторяем. Для создания двух боксерских кос с подхватом наружу потребуется не только навык, но и помощь. Распущенные волосы и повязка тоже будут гармонично смотреться. Повязка не только держит пряди, но и позволяет спрятать челку. Однако распущенные волосы во время тренировок будут небезопасны.

Для волос средней длины можно сделать две косички или хвостики частично по голове до середины макушки, чтоб убрать волосы от лица. Остальные волосы могут оставаться распущенными.

«Жгуты формируем, накручивая волосы по пробору от лица, и фиксируем резинками или крабиками. Также можно использовать ободок или повязку. Еще один вариант — двойной хвост. Половину волос собираем сверху в хвост, а потом этот хвост собираем внизу с остальными волосами», — сказала стилист.

Короткие волосы достаточно расчесать от пробора и заколоть невидимками или закрепить повязкой. Можно сделать свежую укладку: выпрямить волосы или сделать легкие волны с помощью стайлера.