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Остеопат перечислила привычки, которые помогут укрепить мышечный корсет
Фитнес

Сегодня, 20:00

1 мин.

Остеопат перечислила привычки, которые помогут укрепить мышечный корсет

Мария Задорожная
Автор
Девушка делает растяжку
Фото istockphoto.com/FreshSplash
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Врач-невролог, остеопат Ангелина Шестакова в беседе с «СЭ» заявила, что для укрепления мышечного корсета пары занятий спортом в неделю недостаточно. По ее словам, нужно внедрить в режим дня полезные привычки, например, ходьбу.

«Во время ходьбы необходимо следить за тем, чтобы в процессе задняя нога полностью разгибалась в колене и выпрямлялась. Так вы максимально включите в работу заднюю поверхность бедра и ягодицы», — объяснила эксперт.

Тем, кто в течение дня проводит много времени в сидячем положении, врач советует делать перерывы каждые 1-2 часа, чтобы провести легкую разминку. Так за это время необходимо сделать 10-20 приседаний, подняться 15-20 раз на носочках двумя ногами и затем 10 раз поочередно на каждой.

«Конечно, такая возможность есть далеко не у всех. Поэтому постарайтесь хотя бы периодически «прогуливаться» во время работы», — подытожила доктор.

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