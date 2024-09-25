Остеопат перечислила привычки, которые помогут укрепить мышечный корсет

Врач-невролог, остеопат Ангелина Шестакова в беседе с «СЭ» заявила, что для укрепления мышечного корсета пары занятий спортом в неделю недостаточно. По ее словам, нужно внедрить в режим дня полезные привычки, например, ходьбу.

«Во время ходьбы необходимо следить за тем, чтобы в процессе задняя нога полностью разгибалась в колене и выпрямлялась. Так вы максимально включите в работу заднюю поверхность бедра и ягодицы», — объяснила эксперт.

Тем, кто в течение дня проводит много времени в сидячем положении, врач советует делать перерывы каждые 1-2 часа, чтобы провести легкую разминку. Так за это время необходимо сделать 10-20 приседаний, подняться 15-20 раз на носочках двумя ногами и затем 10 раз поочередно на каждой.

«Конечно, такая возможность есть далеко не у всех. Поэтому постарайтесь хотя бы периодически «прогуливаться» во время работы», — подытожила доктор.