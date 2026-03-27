На официальном турнире по фитнес-аэробике впервые выступит инклюзивная команда

С 9 по 14 апреля в Москве пройдут сразу два события по фитнес-аэробике: Чемпионат и Первенство России. Впервые на площадке мероприятий выступит детская инклюзивная группа. Всего в составе восемь детей из Кирова, их программа будет показана в дисциплине степ-аэробика на официальном турнире ФФАР.

«Работу с инклюзивными группами мы начали в сентябре 2022 года, сейчас по особой программе тренируются 22 спортсмена. Дети с особенностями наравне с обычными сверстниками участвуют в общих номерах, выступают на городских и областных площадках, выезжают на фестивали в других регионах и получают первые награды», — отметила Анастасия Новоселова, руководитель Федерации фитнес-аэробики Кировской области.

Фитнес-аэробика сочетает несложные движения, командную работу, музыкальность и ритмичность, поэтому подходит для инклюзивных детей. Тренерам легко удается адаптировать формат для подопечных с особенностями: каждому подбирается нагрузка в зависимости от особенностей, при этом вся группа сохраняет общий командный формат.