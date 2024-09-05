9500 человек выйдут на старт «Марафона Нижний Новгород» от «Лиги Героев»

8 сентября состоится масштабное беговое событие «Марафон Нижний Новгород» от «Лиги Героев». В нем примут участие 9500 спортсменов.

Организаторы подготовили для участников четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 и 42,2 км. Трасса забега пройдет по историческому центру города и охватит основные достопримечательности. Все маршруты стартуют от стадиона «Нижний Новгород», там же будет расположен и финиш. На дистанциях для всех бегунов будут организованы пункты питания и освежения, медицинская помощь и 15 точек поддержки.

Каждый участник «Марафона Нижний Новгород» получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише. Для победителей предусмотрен призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит 2,4 млн рублей.

Кроме того, гостей мероприятия ждет настоящий беговой праздник: детские активности, массовые разминки, фото-зоны, зона отдыха и восстановления, интерактивная атрибутика для участников и болельщиков, гравировка медалей.

«Марафон Нижний Новгород» — это не только городской праздник спорта, но и знаковое событие для всего бегового сообщества. Приятно осознавать, что этот старт фигурирует в беговых календарях тысяч спортсменов-любителей и профессионалов со всей страны", — отметила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.