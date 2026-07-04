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Марафон Белые ночи 2026: где смотреть результаты 4 июля
Фитнес

4 июля, 15:00

1 мин.

Марафон Белые ночи 2026: где смотреть результаты

«СЭ» в газете опубликует имена участников марафона «Белые ночи» — 2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Официальный сайт марафона «Белые ночи».

СберПрайм марафон «Белые ночи» — 2026 пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 4 июля. Маршрут начнется у «Газпром Арены» и завершится на Дворцовой площади. Старт на 10 км — в 20.00. Старт марафонской дистанции — в 22.00.

Где смотреть результаты марафона «Белые ночи» — 2026

Результаты марафона «Белые ночи» — 2026 можно отслеживать в реальном времени на официальном сайте Бегового сообщества.

Также 6 июля выйдет номер газеты «Спорт-Экспресс», где будут опубликованы имена каждого, кто финиширует на марафонской дистанции 42,2 км, — без традиционного разделения на победителей и проигравших. Так редакция хочет отметить: каждый, кто преодолел этот маршрут, по праву считается победителем.

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