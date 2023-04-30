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Сегодня, 14:42

Маммолог рассказала, какой выбрать бюстгальтер для занятий спортом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка в спортивном бра.
Фото Freepik/diana-grytsku

Главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева рассказала «СЭ», как выбрать бюстгальтер для занятий спортом. «Самое главное правило — выбирать одежду, которая обеспечит надежную поддержку груди. Лучше всего отдать предпочтение спортивному бра», — пояснила эксперт.

По словам Фатимы Тамаевой, неправильно подобранное или некачественное белье способно нанести организму вред. «Например, оно может сдавить грудную клетку, помешать правильному дыханию и свободной циркуляции крови в области молочных желез, вызвать раздражение кожи. Чрезмерно свободное белье, наоборот, не обеспечит надлежащей фиксации, что приведет к растяжению кожи и мышц и, как следствие — потери формы груди», — заключила врач.

Ранее мы рассказывали может ли у спортсменок после окончания карьеры увеличиться грудь.

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